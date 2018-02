Gol remarca passagens da Webjet sem consulta

Quem comprou passagem da Webjet para viajar neste fim de ano e no começo de 2013 tem enfrentado problemas. A Gol, que adquiriu a empresa e assumiu a responsabilidade por seus clientes, está remarcando voos sem consultar passageiros. Em alguns casos, eles têm sido realocados em viagens mais longas, com conexão e em horários muito diferentes do contratado. Se o viajante pede um voo mais conveniente, tem de pagar taxa.

Foi o que aconteceu com a funcionária pública federal Juliana Nunes, de 31 anos. Em setembro, ela comprou pela Webjet bilhete para um voo entre Foz do Iguaçu e Porto Alegre para as 11h30 do dia 3 de janeiro. Ontem, três meses depois, a Gol trocou o voo: agora, Juliana terá de sair de Foz às 14h30, fazer conexão em Cumbica e só chegará a Porto Alegre às 19h07, quase sete horas depois do previsto no voo original, que era direto. "Vou perder um dia em Porto Alegre. Liguei para a Gol e disseram que ou era isso ou cancelar. Fico sem opção porque os voos agora estão uma fortuna", disse.

A Gol já foi notificada pela Fundação Procon-SP em novembro por causa do mau atendimento a passageiros da Webjet. Segundo o assessor-chefe do órgão, Renan Ferraciolli, tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinam que, em caso de cancelamento, é obrigatória a reacomodação em voos até de outra companhia que ofereça serviço equivalente ou em data e horário mais conveniente. "É difícil, em se tratando de serviço aéreo, conseguir um voo exatamente igual, mas a escolha tem de ser sempre do cliente, que também pode pedir o reembolso da passagem."

Por não conseguir o voo que queria, o técnico em informática Leonardo Castro, de 29 anos, vai perder o réveillon no Rio. "Trocaram meu voo direto de Belo Horizonte para o Rio por um com conexão em Congonhas. Anteciparam em duas horas, bem no meu horário de trabalho." A Gol ainda cobrou R$ 200 para colocá-lo em um voo mais conveniente. "Cancelei. Vou para o sul de Minas."

Um valor mais alto foi cobrado da dentista Priscila Guedes, de 34 anos, que viajaria hoje de Porto Alegre para o Rio pela Webjet - o voo seria remarcado para amanhã. "Falaram que, se eu não concordasse, poderia pagar a diferença de quase R$ 400 e antecipar o voo. Não aceitei."

Questionada, a empresa diz que a cobrança só é feita quando o passageiro "não aceita" o novo voo oferecido pela empresa. Em nota, disse estar "reacomodando todos os clientes Webjet sem custo" e admite as trocas de horário. "Caso não atenda à necessidade do cliente, ele pode entrar em contato com a empresa por meio da central de relacionamento no 0300-1152121." Passageiros reclamam, no entanto, que a espera pelo atendimento passa de uma hora.