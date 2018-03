Gol distribui fotos de cachorro extraviado

A Gol está distribuindo fotos do cachorro Pinpoo, de 10 meses, que sumiu no dia 2 ao ser embarcado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele deveria seguir em um voo para Vitória, mas, segundo a Gollog, empresa do grupo, acabou fugindo. Além das fotografias distribuídas no entorno do aeroporto, a companhia avisou empresas vizinhas e recebeu apoio da Infraero.

Nair Flores, dona do cachorro, foi ontem pela terceira vez ao Salgado Filho. "Já estou perdendo as esperanças", disse. Ela contratou a Gollog ao saber que a empresa aérea pela qual viajaria para visitar a filha não transporta animais com 9 kg, o peso de Pinpoo. Pagou uma taxa de R$ 684 e comprou uma caixa de transporte para que o cachorro fosse levado como carga.

Algumas pessoas já entraram em contato com ela relatando ter visto o cão, que é resultado de cruzamento de pinscher com poodle, mas nenhuma das pistas foi confirmada. "As informações são muito desencontradas." O caso teve repercussão no Twitter e em outras redes sociais. "Jamais imaginei uma ajuda tão grande."

Em nota, a Gol afirmou que cumpriu com rigor "todas as etapas do processo de transporte do animal" e a caixa de transporte de Pinpoo "obedecia às especificações de segurança e conforto". A companhia diz ainda que apurou com funcionários que Pinpoo teria forçado a porta da caixa e fugido para o aeroporto.