GOL afirma que já restabeleceu check-in automático

A GOL informou no final da tarde desta sexta-feira, 12, que restabeleceu completamente o procedimento de check-in automático nos aeroportos brasileiros em que opera. Durante esta madrugada, uma pane no sistema de check-in da empresa provocou filas em aeroportos do País.

O problema foi causado por uma falha técnica no sistema. Em nota, companhia afirmou "que para normalizar a situação no menor tempo possível reforçou as equipes nos aeroportos para atender os clientes com mais dinamismo".

Sofreram com a pane passageiros dos aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, Salgado Filho, em Porto Alegre, Cofins, em Belo Horizonte, e no Tom Jobim, no Rio.