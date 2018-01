Goiás: ciúme de mensagem em rede social teria motivado chacina

Ciúmes de mensagens e fotos postadas em rede social de uma adolescente seriam os motivos da morte dos quatro estudantes executados em Aparecida de Goiânia, em Goiás, no dia 19 de agosto. O crime começou a ser esclarecido com a apreensão de uma adolescente de 16 anos, no sábado. Ela era mantida supostamente em cárcere privado pelo namorado, identificado como Thaygor Henrique, de 18 anos.

A garota estava desaparecida desde a chacina e foi apreendida para que seja esclarecido se participou dos crimes. Ela e familiares estão sob proteção policial e mantidos fora da cidade.

Quando foi encontrada pelos PMs, a garota que sobreviveu teria relatado que, no dia do crime, o namorado estava com ciúmes dela com o adolescente Dênis Pereira de Souza, de 16 anos, por causa das postagens na rede social. Ele, então, teria obrigado a namorada a localizar a casa de Dênis. Para isso, ela procurou a amiga Raissa, que estava com Daniele, ambas de 15 anos. As três foram no carro do rapaz até a casa de Dênis. Lá também estava Neylor Henrique Gomes Carneiro, de 18 anos. Os cinco eram alunos do 1.º ano do ensino médio.

Eles foram levados até a área de preservação da Serra das Areias, onde foram executados com tiros na cabeça. De acordo com a polícia, o rapaz teria contado com a ajuda de outro homem, que pode ter participado das execuções e ainda ter sido o autor do incêndio que carbonizou os corpos das quatro vítimas.