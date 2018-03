Gisele brilha como ''Vênus''

Mesmo sem samba no pé e com curvas de modelo, ela foi a grande atração da Sapucaí. Gisele Bündchen brilhou no último carro da Unidos de Vila Isabel, a penúltima escola a entrar no sambódromo na madrugada de ontem, embora muitos espectadores tenham demorado a reconhecê-la.

Antes de estrear no sambódromo, Gisele passou por um dos camarotes lotados de personalidades, acompanhada do marido, o astro do futebol americano Tom Brady. "É maravilhoso estar aqui, é uma energia. Meu coração está a mil. Nem está na hora de entrar na passarela e eu já estou nervosa", disse. "Eu nunca desfilei, então não tenho ideia."

A top ficou 25 minutos em uma frisa bem perto da pista, incentivando passistas e acenando para o povão. Vestia uma camiseta com a marca do xampu que patrocinou a Vila Isabel. Ela recebeu os pais, três irmãs, cunhadas e outros poucos amigos em um cercadinho dentro de outra área reservada para vips como Glória Pires, Beth Lago e João Bosco. O atleta americano foi abraçado pelo jogador Ronaldinho Gaúcho, que desfilava pela Portela.

Ao chegar ao camarote em meio ao desfile da Imperatriz, parou para tirar fotos com um grupo de garis. Na área maior, onde estavam os convidados menos ilustres, as mulheres suspiravam por Brady, que ganhava beijos apaixonados de Gisele, apesar dos fotógrafos.

Gisele bebeu só água de coco e beliscou canapés de salmão e caviar. Deixou a frisa para se preparar para o desfile em um espaço reservado no próprio camarote. Ressurgiu na concentração pouco depois das 3 horas, representando a Vênus do século 21, em um vestido dourado bem curto, sem plumas, com uma tiara na cabeça e cabelos soltos - como convinha ao enredo que era sobre cabelos. Conduzida a seu posto de rainha, Gisele foi aplaudida pelas outras ocupantes da alegoria. E gritou: "Vamos lá, gente."