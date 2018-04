Girafa Jamal morre no zoológico de São Paulo

O filhote de girafa Jamal, que nasceu Zoológico de São Paulo, na zona sul da capital paulista, em fevereiro do ano passado, morreu durante as festas de fim de ano. Ainda não há informação sobre o que causou a morte do animal.

Jamal nasceu na madrugada de 4 de fevereiro de 2011, com 50 quilos e 2 metros de altura. Em março, após duas semanas de votação, o Zoológico anunciou o nome escolhido pelo público para o filhote de Mel e Palito, o casal de girafas que chegou em 2007 ao parque. A eleição, que escolheu o nome Jamal, foi uma das atrações do 53.º aniversário do zoológico.