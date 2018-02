O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, sofreu uma tentativa de agressão neste sábado, 20, durante a abertura oficial da Virada Esportiva, no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo.

Um vendedor ambulante tentou acertar o prefeito com uma sacola plástica com gelo dentro. O agressor foi contido por pessoas que estavam perto. A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial.