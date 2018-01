Gilberto Kassab: governo e futuro político em São Paulo Passados quatro anos à frente da Prefeitura - dois na condição de vice que assumiu o mandato e outros dois como prefeito eleito -, um rápido balanço de Gilberto Kassab pode contribuir para compreender o atual momento. Em 5 de outubro de 2008, já como candidato à reeleição, Kassab detinha 61% de ótimo e bom. Esse quadro de popularidade certamente influiu no abandono da candidatura de Geraldo Alckmin pela maioria das lideranças do PSDB e resultou na vitória do DEM sobre a ex-prefeita Marta Suplicy, candidata do PT. Do ponto de vista de realizações administrativas, a Lei Cidade Limpa foi o principal destaque. Ainda nesse período, chama a atenção a habilidade de Kassab em não se deixar ser vinculado como anti-Lula. Sempre que provocado procurou ressaltar que desenvolvia parcerias muito importantes com o governo federal.