Gilberto Carvalho pede 'trégua cívica' para acolher turista na Copa

SÃO PAULO - O secretário-geral da Presidência da República,Gilberto Carvalho (PT), pediu nesta quinta-feira, 5, uma "trégua cívica" para "despolitizar" a Copa do Mundo na semana que vem.

O comentário foi feito ao ser perguntado em São Paulo se a onda de greves poderia prejudicar o evento. "Espero sinceramente na virada da semana que a gente tenha no País uma espécie de 'trégua cívica' no sentido que todo mundo entenda a importância de acolher os turistas", disse o ministro.

Carvalho afirmou que não acredita que, da forma com que as paralisações ocorreram, possa haver algum prejuízo para a imagem do País. "Acho que agora, aproveitado como foi esse cenário, a gente espera que a maturidade dos trabalhadores prevaleça", disse.

Sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e grupos que possam organizar protestos, Carvalho diz que o governo espera que "haja um bom senso". "Nós seguiremos o diálogo com o movimento. O que nós não vamos tolerar é violência na rua".