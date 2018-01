Gil Rugai será julgado em dezembro

SÃO PAULO - O estudante e ex-seminarista Gil Rugai será levado a julgamento em 12 de dezembro, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é acusado de matar o pai Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra de Fátima Troitino, em 28 de março de 2004. A data foi marcada pelo juiz Emanuel Brandão Filho, do 5º Tribunal do Júri de São Paulo.

De acordo com o Ministério Público, responsável pela denúncia, o estudante assassinou o pai e a madrasta após uma briga sobre a administração da empresa, a Referência Filmes. Rugai teria falsificado a assinatura do pai em cheques no nome da empresa.

Ele foi expulso de casa cinco dias antes do crime. O júri será no mesmo plenário onde ocorreu o julgamento do caso Suzane Richthofen.