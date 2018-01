Gil Rugai é transferido e vai para CDP na zona leste de SP

O ex-seminarista Gil Rugai, de 26 anos, vai ficar preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Vila Independência, na zona leste, segundo o DHPP. Rugai foi preso na manhã desta terça-feira, 25, na casa da avó, em Perdizes. Ele foi levado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro de São Paulo. A expectativa era de que ele fosse transferido para Tremembé, no interior, onde já ficou preso.

Antes de ser transferido para o CDP da Vila Independência, Gil Rugai passou por exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML). Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com uma viatura descaracterizada, manteve-se de prontidão em frente à residência e deteve Rugai no momento em que ele deixava o imóvel.

Em 10 de fevereiro deste ano, Gil Rugai foi solto após ficar 150 dias preso em Tremembé, no interior paulista, após decisão do ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No último dia 21, o STJ revogou o habeas corpus e ordenou que Gil Rugai fosse preso novamente.

A decisão chegou oficialmente na segunda-feira, 24, ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que expediu mandado de prisão de Rugai.