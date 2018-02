Gil Rugai desiste de vaga em faculdade Após ser admitido na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Gil Rugai, de 29 anos, cancelou ontem sua matrícula no curso de Biomedicina, sem ter aparecido na instituição de ensino - considerada uma das melhores do País na área da saúde. Na sexta-feira, ele foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão, em júri no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, pelo assassinato de seu pai, Luiz Carlos Rugai, e da madrasta Alessandra Troitino, em 2004. Como vai recorrer em liberdade, está apto a frequentar aulas.