Gigante Itu vai ser retratada pela Império de Casa Verde

Conhecida no mundo do samba pela grandiosidade de suas alegorias, a Império de Casa Verde vai levar para avenida a história de uma cidade que também ficou marcada pelo seu gigantismo. A aconchegante Itu, que fica a pouco mais de 90 quilômetros de São Paulo, será retratada na passarela do sambódromo, no ano em que completa 400 anos de fundação.

"Achamos bacana falar de uma cidade que tem tudo a ver com a gente. Tudo lá é muito grande, como as nossas alegorias. Mas quando recebi a pesquisa do carnavalesco, o que mais me impressionou foi a importância histórica e cultural de Itu. Vamos falar da trajetória de uma grande cidade e fazer um belo desfile", garante o vice-presidente da escola de samba da zona norte, Júnior Marques.

Com 16 anos de existência, a Império de Casa Verde, dissidente da tradicional Unidos do Peruche, se firmou como uma das principais escolas do carnaval da capital paulista, ao menos no que diz respeito a resultados. Foi bicampeã do Grupo Especial em dois anos consecutivos: 2005 e 2006.

Para o carnaval deste ano, a escola trouxe de volta o carnavalesco Marco Aurélio Ruffinn, de 40 anos. Ruffin retorna à agremiação dez anos depois de sua primeira passagem. "Uma década se passou e vejo o crescimento da Império. Aqui, não tenho problemas de infraestrutura. Tudo é mais dinâmico", elogia o carnavalesco. "Aqui (barracão da escola) não venta, não chove e não entra água", afirma o artista.

Marco Ruffinn passou nos últimos anos pelas escolas Leandro de Itaquera, Acadêmicos do Tucuruvi e ainda pela Tom Maior, onde teve seu trabalho reconhecido por bons carnavais feito pela escola da zona oeste. Enquanto muitas agremiações ainda preparam seus desfiles debaixo de viadutos, a Império de Casa Verde produz o seu espetáculo em um espaço amplo, com mais de 10 metros de altura. As alegorias são todas montadas e armadas no próprio barracão. "Aqui é uma indústria com mais de 80 pessoas trabalhando", afirma.