Gibi na internet critica projeto da Prefeitura

Sem citar nomes de políticos e outros envolvidos, os quadrinhos contam uma história na qual o poder público cria um projeto de revitalização sem ouvir quem vive na região. Um aviso no site diz o gibi que "é uma história de ficção. Qualquer semelhança com os personagens da vida real é mera coincidência".

Episódios recentes da Nova Luz, como a votação de um recurso de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Tribunal de Justiça, são lembrados pela desenhista ao longo da HQ.

Como pano de fundo, a revista conta a história de um garoto que foge de casa e vai morar na cracolândia, onde passa a usar drogas, e a luta da mãe do jovem para tentar tirá-lo das ruas.

Glória já trabalhou como desenhista da Turma da Mônica e foi uma das primeiras mulheres do Brasil a trabalhar com desenhos animados. A revista em quadrinhos que ela criou pode ser vista gratuitamente no site www.piolhodasanta.com.br.