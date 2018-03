Ghetz: uma grife sem loja, mas com o talento de Lucas Nascimento O que faz uma marca que não tem loja nem ponto de venda merecer crédito do evento de moda mais importante do Brasil? Essa é a pergunta que circulou ontem na São Paulo Fashion Week em relação à desconhecida Ghetz, que até outro dia era apenas uma fábrica de tricô localizada em Socorro (SP). Com faturamento de US$ 4 milhões ao ano, a Ghetz resolveu se reposicionar no mercado. E de alguma maneira chegou a uma boa negociação com o evento, a ponto de participar de seu line-up.