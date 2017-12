Gestão subestima capacidade da rede para inflar saldo

Em abril passado, a Prefeitura divulgou os dados de janeiro, ressaltando que a gestão assumia a rede com 182 mil matrículas. Todos os balanços mensais são divulgados com dados do último dia do mês. No fim de janeiro de 2013, por exemplo, já havia 203 mil matrículas. O secretário Cesar Callegari defende a decisão. "Somos responsáveis a partir do dia 1º. Vamos comparar com 31 de dezembro de 2016."

O advogado Salomão Ximenes, da Ação Educativa, diz que é necessário ajustar os critérios de cobrança. "O fundamental é o numero de vagas criadas."

Na segunda-feira, vai a julgamento a ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) pelo descumprimento de decisões judiciais que determinavam o atendimento da demanda. / P.S.