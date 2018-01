Gestão promete 61,8 km de vias para bicicletas

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

Os cicloativistas paulistanos provavelmente terão motivos para celebrar 2014. É que a Prefeitura de São Paulo promete entregar 61,8 quilômetros das chamadas vias cicláveis, que abrangem ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, em um investimento de R$ 20 milhões. As zonas leste, norte e sul serão as mais beneficiadas, conforme descrição feita no Plano Plurianual 2014-2017, apresentado na semana passada pela gestão Fernando Haddad na Câmara.

São Miguel Paulista, na zona leste, ganhará 14,6 km de equipamentos para quem pedala, a maior quantidade do Município. Juntamente com as Subprefeituras de Itaquera (6 km), Guaianases (3,1 km) e Itaim Paulista (2,5 km), esse percurso integrará o "plano cicloviário" para o setor leste da Secretaria Municipal de Transportes. Não está especificado o que será feito exatamente, e se o governo municipal dará prioridade às ciclovias (mais seguras e definitivas que ciclofaixas de lazer, por exemplo).

O projeto para o setor norte da cidade contemplará as Subprefeituras de Vila Maria-Vila Guilherme (12,7 km), Jaçanã-Tremembé (3,4 km) e Santana-Tucuruvi (2,2 km). No setor sul, a área da Subprefeitura de Capela do Socorro ganhará 12,1 km de dispositivos para os ciclistas ao longo do ano que vem.

As regiões periféricas da cidade, mostram pesquisas de mobilidade, como a Origem e Destino feita pelo Metrô em 2007, são as que mais apresentam deslocamentos ciclísticos para trabalho, em vez de lazer. Entre 2015 e 2017, a gestão Haddad promete mais 184,6 km de "vias cicláveis" na cidade, a um custo de R$ 60 milhões.

Requalificação. Ainda no quesito mobilidade, a Prefeitura promete a requalificação de 14,6 km do corredor de ônibus Inajar de Souza-Rio Branco. Também consta do plano a substituição de 1.974 semáforos, ao custo de R$ 110 milhões.