Gestão Haddad prevê saldo positivo nas contas entre 2016 e 2018

As projeções de arrecadação e despesas da Prefeitura nos próximos anos, contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) publicada no sábado, preveem que o Município deve ter superávit fiscal de R$ 1,7 bilhão em 2016, R$ 2 bilhões em 2017 e a mesma quantia em 2018. É uma projeção ainda maior do que o previsto para este ano, R$ 1,2 bilhão, e o realizado no ano passado, de R$ 1,6 bilhão.

O superávit é a diferença entre a receita total da Prefeitura e suas despesas. Mas não entram na conta, por exemplo, investimentos realizados com receitas extraordinárias, como os recursos das Operações Urbanas - que só podem ser gastos na forma de investimento e na área da operação, prevista em lei.

Mesmo com as previsões de estagnação na economia no próximo ano, as projeções da Prefeitura são de que o Orçamento da cidade aumente de R$ 50 bilhões, em 2016, para R$ 56 bilhões em 2018, com as despesas acompanhando essa taxa de crescimento. A dívida líquida da cidade, por sua vez, deixará de crescer, ficando estacionada na casa dos R$ 44 bilhões nos próximos três anos.