Gestão Haddad divulga calendário da inspeção veicular

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo publicou nesta quarta-feira, 23, o cronograma da inspeção veicular para o ano de 2013. Os primeiros veículos atingidos pela medida são os que têm placas de final 1. Para eles, o prazo da vistoria ambiental começa em 1.º de fevereiro e termina em 30 de abril. Caminhões seguem outro calendário. As datas da inspeção podem ser vistas na página 18 do Diário Oficial desta quarta ( ). http://migre.me/cWGSv ).

Todo proprietário de veículo emplacado na capital paulista deve desembolsar uma taxa de R$ 47,44 para passar pela inspeção. Se for aprovado pela empresa Controlar, responsável pelo programa, o motorista recebe um certificado e um selo para ser colado no para-brisa.

Quem não faz a inspeção dentro do prazo estabelecido para as placas fica sujeito a multa de R$ 550, em caso de flagra pela fiscalização. Além disso, o licenciamento do veículo fica bloqueado. A inspeção pode ser agendada pelo site da Controlar ( http://www.controlar.com.br/)

A portaria que prevê o cronograma deste ano da inspeção é assinada pelo secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Ricardo Teixeira. A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) ainda avalia mudar a forma como é feita a inspeção. Essa questão deve promover um dos primeiros grandes debates na Câmara Municipal na volta de seu recesso, no mês que vem.