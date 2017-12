Gestão do carnaval de rua vai para Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai transferir a gestão do carnaval de rua da secretaria de Cultura para a de Prefeituras Regionais. O decreto com a mudança está sendo preparado pelo secretário de Negócios Jurídicos, Anderson Pomini, e deve ser assinado pelo prefeito hoje.

A medida tira o titular da Cultura, André Sturm, da linha de frente de uma das principais vitrines da atual gestão. O bastão será entregue ao vice-prefeito e secretário de Prefeituras Regionais, Bruno Covas.

O argumento oficial é de que Cultura não conta com a infraestrutura necessária para dialogar com os blocos, organizar a engenharia de tráfego e a base de apoio para os foliões. Em caráter reservado, auxiliares de Doria reconhecem que Sturm perdeu espaço por atritos com secretários e representantes do setor cultural.

Outro motivo foi dar visibilidade a Covas, que se torna prefeito caso Doria dispute a eleição. “Não tenho o que declarar. A decisão é do prefeito e tem meu apoio”, disse Sturm.