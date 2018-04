Gerente do McDonald's é preso por hambúrguer vencido O gerente de uma loja do McDonald"s no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, foi preso em flagrante ontem sob a acusação de armazenar cerca de 500 hambúrgueres com data de validade vencida há mais de um mês. Ouvido na delegacia, Pedro Francisco Carvalho Gauvan foi liberado após pagar fiança.