Gerente diz que foi agredido na Lapa por ser gay

A vítima - que teve um osso da face fraturado e levou seis pontos - contou que foi perseguida por quatro homens, em dois carros, e agredida perto de um posto de gasolina da Rua Emilio Goeldi. Um amigo que estava com ele ainda tentou fugir.

Para o gerente, não há dúvida de que foi ataque homofóbico. "Não estava fazendo nada demais. Um deles já desceu do carro gritando: 'Corre, viado, a gente vai te matar'. Um deles me agrediu mais, com barra de ferro. Era alto, branco, forte, mas não aparentava ser skinhead."

O gerente mora há 10 anos em São Paulo e diz que nunca passou por situação parecida. "Me sinto inseguro. Nunca imaginei ser agredido assim, por nada, na rua." Ele afirmou que vai mudar seus hábitos. "Vou preferir ir a baladas com manobristas, para não ter de andar até o carro."

Segundo o delegado Rubens Barazal, a polícia investiga se o caso foi homofobia ou "um conflito que acabou em lesões corporais".