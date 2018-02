Geólogo elogia estudo, mas diz que não é suficiente Além da necessidade de se ter mapeadas as redes de água, esgoto, tubulações de gás e fiação elétrica, há a necessidade também de se conhecer as condições do solo e do substrato rochoso para liberar edificações e escavações na capital. É o que defende o geólogo Paulo Boggiani, professor do Instituto de Geociências da USP.