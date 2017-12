Geológico sofre 'despejo' do Estado na Água Funda No Instituto Geológico (IG), vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, 13 dos 50 cargos de pesquisador e metade dos 120 cargos de apoio à pesquisa estão vagos. Mas não é só o quadro de funcionários que está sendo esvaziado: a instituição recebeu prazo até março para desocupar sua sede na Avenida Miguel Stéfano, no bairro da Água Funda, e mudar-se para um prédio na Rua Joaquim Távora, na Vila Mariana, levando consigo uma bagagem acumulada de 127 anos de pesquisa sobre a geologia do Estado.