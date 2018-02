Geografia facilitou concentração de criminosos

Atraído pela geografia acidentada, o Comando Vermelho concentrou homens e armas pesadas no Morro do Alemão, sob o financiamento da venda de drogas. Com táticas de guerrilha, a quadrilha aprendeu a resistir à polícia e o local virou um porto seguro de comparsas em fuga. Com o tempo, o poder público se afastou. Hoje, menos de 40% das ruas são pavimentadas. A densidade populacional é três vezes maior do que a média carioca.

Não é a primeira vez que o Alemão é cenário de cenas violentas. Em 2002, a morte do jornalista Tim Lopes levou a polícia à caçada do traficante Elias Maluco, preso no complexo. Em 2007, o Alemão recebeu uma operação da polícia que mobilizou 1.350 agentes e deixou 19 mortos.