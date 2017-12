Geografia do fim do mundo

Deu para acompanhar direitinho pelos infográficos dos jornais o avanço do lodo vermelho daquele desastre ecológico a 160 km de Budapeste seguindo seu curso natural a caminho do Mar Negro. O Danúbio, sabe-se agora, não era azul faz tempo! Já tinha atestado de terceiro rio mais poluído do mundo quando o óxido de alumínio chegou pelo afluente Marcal, que tem uma cidade chamada Boba em sua margem esquerda.

O Leste europeu ganhou, enfim, visibilidade global. Qualquer pessoa em idade de ler jornal já conhece quase tanto a região quanto aprendeu recentemente sobre o Golfo do México, graças à maré negra que destruiu a vida por lá. Antes tarde do que nunca, né?!

Conversa privada

"Será que esse negócio de o Serra defender o que eu fiz não vai me prejudicar?!"

FHC, EX-PRESIDENTE

Democrata cristão

É falso o pedido de votos para Dilma Rousseff atribuído a Pedro Bial na internet. O jornalista, como se sabe, votou no Eymael!

Maré rubro-negra

A profecia estava escrita fora dos cadernos de Esportes, nas entrelinhas do noticiário sobre a tragédia ambiental em curso na Hungria: "Quando, enfim, a lama vermelha atingir o Mar Negro..." O Flamengo venceu no Brasileirão com gol de Val Baiano. O estreante Vanderlei Luxemburgo não teve, evidentemente, nada a ver com isso!

Polícia pacificadora

O Brasil está negociando com a ONU o envio de tropas para missão de paz no Líbano. É o que o Lula chama de UPP de Beirute.

Popularidade

Pelo tipo de cobertura que a imprensa internacional deu ao primeiro turno das eleições no Brasil, Barack Obama deve estar achando que "o cara" no Brasil, agora, é o Tiririca.

Fora de controle

Joaquim Roriz está preocupado. Também, pudera! Sua Weslian começa a dar sinais de que tomou gosto pelo corpo a corpo. Vai acabar pedindo ao marido que se afaste da campanha para não prejudicar sua imagem de candidata.

Simples assim!

Dilma Rousseff explicou melhor o que é ser "a favor da vida". Em resumo, "quem é a favor da vida tem de ser a favor do Brasil". Ah, bom!

Mudando de assunto

O comando de campanha de José Serra promete introduzir novos temas no debate político do segundo turno. Por exemplo: Dilma é a favor da eutanásia? E da burca?