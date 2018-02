Genro de deputado morre a 240 km/h Genro do deputado distrital Agaciel Maia (PTC), o empresário Rodrigo Luiz Lima Cruz, de 34 anos, morreu por volta das 4h de ontem depois que o carro em que dirigia bateu em um caminhão na Asa Sul, em Brasília. O velocímetro do carro de Cruz, um Dodge SRT8, travou a 240 km/h no momento da batida. O limite da via é de 60 km/h. O empresário, segundo uma testemunha, estaria vindo de uma festa. Um exame em amostra de sangue vai apontar se ele ingeriu bebida alcoólica.