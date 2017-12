Genética da felicidade No último ano, os dinamarqueses foram considerados o povo mais feliz do mundo, de acordo com o Relatório Global da Felicidade. Eles tiveram a mais alta nota na sua taxa de satisfação com a vida, 7,69 em 10! No Eurobarômetro, outro indicador de bem-estar quantificado anualmente, a Dinamarca figura em primeiro lugar desde 1973. De acordo com uma nova pesquisa da universidade britânica Warwick, publicada no jornal Daily Mail na semana passada, a genética, e não apenas as questões econômicas ou sociais, pode ser uma das causas de tanta alegria.