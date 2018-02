General chefiou missão de paz brasileira Os 800 homens da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército que participam do cerco ao Complexo do Alemão são comandados pelo general de brigada Fernando Sardenberg, que esteve à frente por sete meses da missão de paz brasileira no Haiti. Questionado sobre as semelhanças entre as duas situações, ele evitou generalizar, mas disse que "a situação do Rio é preocupante"."Quando chegamos ao Haiti, a situação era extremamente perigosa. Aqui no Rio, eu diria que o momento é preocupante. Encarei essa missão com tristeza, pois se trata da minha cidade", disse o comandante.