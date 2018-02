Gelo de 'carinha' vira hit em festas

Gelo colorido já é divertido. Quando assume formas inusitadas, vira atração à parte de festas e eventos. "Os drinques com gelo de caveira ou de pinguim fazem muito sucesso", conta o produtor de eventos Thiago Naddeo, de 26 anos. "Antes mesmo de perguntar o sabor, os convidados escolhem pelo visual."

Gelo com formas curiosas fazem sucesso em festas de criança e de adulto. "O que muda é o jeito de preparar a bebida", explica Naddeo. "Quando a festa é infantil ou de adolescentes, preencho as formas com refrigerante no lugar de água. Se o desenho for de caveira, por exemplo, coloco Coca-Cola. Também uso muito sucos com cores fortes."

Para os adultos, os barmen colocam bebidas alcoólicas coloridas, caso da caribenha curaçau, que é azul. Nas caipirinhas, a dica é colocar vodka nos moldes de gelo.

Silicone. Mais maleáveis do que as antigas formas de plástico, as de silicone para fazer gelo permitem uma variedade maior de desenhos. As mais comuns de se achar no mercado são as de coração, flor e estrela.

A Doural tem uma com formato de palitos (R$ 29). Um bom endereço de compras é o site da Casa de Valentina, que, entre outras opções, vende o gelo smile, com capacidade para sete carinhas sorridentes (R$ 39,90).

Para quem gosta de formatos mais inusitados, como o de um anel de rubi (R$ 19,90), esqueleto de peixe (R$ 29,90) e dentadura (R$44,90), a dica é o site da DFunStore. De toda a linha, o destaque fica para a forma Fred and Friends Scream, inspirada no quadro O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch, que foi um dos precursores do Expressionismo alemão. Custa R$ 69.

Super-heróis. Boa parte dos personagens da Marvel também pode ser encontrada impressa em formas de gelo no site da Urban Collector. A do Batman está em promoção por US$ 8,99. Essas formas também são usadas para fazer gelatinas coloridas para crianças ou marmanjos que adoram quadrinhos.

ONDE: DOURAL: WWW.DOURAL.COM.BR OU RUA 25 DE MARÇO, 595, CENTRO; CASA DE VALENTINA: WWW.CASADEVALENTINA.COM.BR; DFUNSTORE: WWW.DFUNSTORE.COM.BR; URBAN COLLECTOR: WWW.URBAN-COLLECTOR.COM;

WORLD IMPORTADOS: WWW.WORLDIMPORTADOS.COM.BR OU TEL.: (44) 3033-7070

OU (44) 3226-7070