Geladeira escondia atestados falsos em SP A polícia estourou anteontem esquema de venda de atestados médicos falsos no centro da capital. Os papéis e carimbos - que imitavam os da Santa Casa - eram armazenados na geladeira de um bar da Rua Barão de Itapetininga. O ajudante Ailton Cesar Balduíno, de 30 anos, foi preso em flagrante. Policiais se passaram por interessados e foram levados ao bar. Balduíno atraiu a atenção quando retirou da geladeira um falso atestado médico, com carimbo, assinatura e nome de médico. Segundo ele, o dono do bar desconhecia o esquema.