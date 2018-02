'GCMs vão sentir mão pesada de secretário' O prefeito Fernando Haddad (PT) disse ontem que os guardas-civis metropolitanos envolvidos no caso de agressão a skatistas na Praça Roosevelt, na região central, no dia 4, vão sentir a "mão pesada" de seu secretário de Segurança Urbana, Roberto Porto. "Queremos que a GCM assuma seu caráter comunitário, como no mundo desenvolvido", disse. "Entendo que a força da cidade está em sua diversidade."