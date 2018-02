GCM usará bicicletas na Roosevelt

De acordo com o secretário, a incorporação do patrulhamento de bicicleta foi sugestão dos moradores. A ideia é que os guardas fiquem em pontos fixos e usem o veículo mais para casos de perseguição. "Muitas pessoas que praticam crimes por ali saem andando com a bicicleta e a guarda não tem como, de carro, fazer a perseguição", explica Porto.

Outras medidas serão adotadas para reforçar a segurança, como a definição de pontos estratégicos de patrulhamento, a ajuda da Polícia Militar e dos próprios moradores. Na sexta-feira, a Prefeitura instalou sinalização que determina quais áreas da praça podem ser ocupadas por skatistas, ciclistas e patinadores.