GCM reage a tentativa de assalto e mata dois em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Um guarda-civil municipal (GCM) matou dois ladrões que tentaram assaltá-lo na madrugada desta quarta-feira, 1º, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Segundo informações da polícia, o GCM estava com a namorada em uma motocicleta parado em um semáforo da região central. Ele percebeu a aproximação dos dois bandidos, que estavam em outra moto, e deu voz de prisão. Houve tiroteio.

A namorada do guarda foi ferida no abdome e está internada no Hospital Estadual Mario Covas, em Santo André, também no ABC.

Os criminosos morreram na hora e não foram identificados, porque estavam sem documentos.