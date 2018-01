GCM reage a assalto e acaba baleado em Santana

Um guarda civil metropolitano e um suspeito ficaram feridos na manhã desta quarta-feira, 30, após uma troca de tiros durante uma tentativa de assalto em Santana, na zona norte de São Paulo.

Por volta das 8 horas o guarda andava de moto na Avenida Santos Dumont, esquina com a Avenida Braz Leme, quando foi abordado por um ladrão que anunciou o assalto. O GCM reagiu e houve troca de tiros.

Os dois ficaram feridos no tiroteio. O guarda foi atingido com dois tiros na perna e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Chora Menino. O ladrão foi levado para o Hospital do Mandaqui.