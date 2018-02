GCM quer casa de mediação na Roosevelt

Uma casa de mediação de conflitos deve ser montada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) na Praça Roosevelt, centro de São Paulo, nas próximas semanas. O equipamento poderá ajudar a resolver problemas entre moradores e frequentadores do espaço. No dia 4, um guarda, sem farda, foi filmado agredindo um skatista na praça.

Dobrar o número de agentes que atuam como mediadores de conflitos até dezembro é um dos objetivos do novo comandante da GCM, o inspetor Eduardo de Siqueira Bias, de 47 anos. Hoje, há 234 profissionais capacitados para mediar brigas espalhados pela cidade. Nas casas de mediação, o cidadão poderá tentar resolver, na conversa, todo tipo de problema que tenha com outros moradores da cidade, como barulho acima do permitido, invasão de terreno e uso de drogas.

"Aquela região da Praça Roosevelt passou a ser mais utilizada pelo público após a reforma (finalizada no fim de setembro, após 2 anos). Você tem moradores, skatistas, gente que vai passear... Pode haver um desentendimento entre eles. O mediador vai atuar para evitar que essa desavença vire uma coisa mais grave. Ele ajuda a prevenir um crime", afirma Bias.

Enquanto investe na mediação de conflitos como medida preventiva, a GCM também quer se aproximar mais da comunidade. Uma das apostas de Bias é levar mais guardas para escolas públicas. "O guarda tem de estar presente. Deve conversar com os pais, alunos e funcionários. Saber o que está acontecendo na comunidade", opina.

'Bico oficial'. O aumento do efetivo que trabalha nas escolas pode ser feito por meio de um projeto semelhante à Operação Delegada da Polícia Militar, na qual policiais ganham para trabalhar em dias de folga. "Estamos revisando um projeto de lei encaminhado à Câmara que autoriza os guardas de folga a trabalhar em grandes eventos. Nossa proposta é usá-los não para esses eventos, mas para reforçar o trabalho nas escolas."

Os guardas devem ser direcionados também para os parques municipais, principalmente o do Ibirapuera, na zona sul.

Para reforçar o efetivo nas ruas, Bias aposta na realização de um concurso público que criará 2 mil vagas - a capital tem cerca de 6,2 mil GCMs. Ao se aproximar do cidadão, o órgão se preocuparia menos com problemas que enfrentou mais fortemente na gestão passada, como camelôs e pirataria.

"O guarda não pode ficar restrito a ocorrências de segurança pública. Ele vai verificar situações de desordem urbana. E nisso entram buracos na rua, falta de iluminação... São situações que podem gerar um crime", declara Bias.

As abordagens a vendedores ambulantes, por exemplo, devem ficar restritas a operações montadas pelas subprefeituras. Moradores de rua, na opinião de Bias, só devem ser abordados pela GCM quando um assistente social estiver por perto. E o combate à pirataria, vitrine na gestão Gilberto Kassab (PSD), ficará em segundo plano.