GCM promete parar fiscalização na segunda-feira

Integrantes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo fizeram assembleia e participaram de uma passeata no centro de São Paulo, na noite desta sexta-feira, em protesto contra o veto do prefeito Gilberto Kassab ao PL 673/08, que prevê o restabelecimento de várias atribuições à corporação. Segundo o presidente do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo (Sindguarda), a caminhada de hoje serviu para alertar o prefeito de que a categoria pretende paralisar as fiscalizações na região de Santo Amaro, na próxima segunda-feira (19), caso o veto seja mantido. "Estamos dando um recado (ao prefeito Kassab), que queremos voltar a exercer nossas atividades de segurança da cidade. Estamos sendo reduzidos a fiscais de camelôs pelo prefeito", disse o presidente do Sindguarda, Carlos Augusto Sousa Silva. Ele avisa que a categoria continuará mobilizada e que, no dia de volta aos trabalhos da Câmara dos Vereadores, 3 de fevereiro, os soldados da GCM farão um grande mutirão de doação de sangue, segundo o presidente, "para chamar a atenção da população para o objetivo do prefeito, que está querendo acabar com a Guarda."