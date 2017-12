GCM prende suspeitos de furtar artigos no Cemitério do Araçá

SÃO PAULO - Dois homens suspeitos de furtar peças do Cemitério do Araçá na noite desta segunda-feira, 10, foram apreendidos pela Guarda Civil Municipal, em São Paulo. Os dois foram flagrados com placas de bronze de túmulos do cemitério, que fica no bairro Cerqueira César, na zona oeste da capital paulista.

Agentes da GCM faziam ronda no local por volta das 22h30 quando perceberam que havia pessoas dentro do cemitério. Então, encontraram dois homens com cerca de 70 placas de bronze que seriam vendidas como sucata.

Os suspeitos, que já tinham passagem pela polícia por roubo, foram encaminhados para o 91º DP e vão passar por audiência de custódia.

