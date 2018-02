GCM deve mudar e ter caráter 'comunitário', afirma Haddad

O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou que a Guarda Civil Metropolitana deve mudar e adotar uma postura "comunitária" em sua gestão, ao ser questionado sobre as agressões de membros da corporação a skatistas na Praça Roosevelt, na região central. "Não vamos admitir posturas que sejam incompatíveis com a própria guarda, que vai na minha gestão ter cada vez mais um caráter comunitário. Haverá uma orientação para todo efetivo", disse na manhã desta quarta-feira, 9, durante visita à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Haddad afirmou que a Subprefeitura da Sé deve intermediar a situação de tensão na praça. Frequentadores disseram ter medo de acidentes com os skatistas e moradores reclamam do barulho e de equipamentos danificados. "Não vejo dificuldade em superar aquela situação do ponto de vista da comunidade e a guarda está orientada para agir nesses casos com rigor", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A "guarda comunitária" foi um termo cunhado durante a campanha eleitoral do petista em 2012. A escolha do promotor de Justiça Roberto Porto para o cargo de secretário de Segurança Urbana foi feita justamente para conduzir essa mudança de perfil da GCM. Em entrevista ao Estado, o secretário afirmou que os guardas-civis passarão por reciclagem e terão regras para diminuir a truculência. Entre as novidades, está a abordagem de moradores de rua somente na presença de assistentes sociais.