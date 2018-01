Gays destacam relação de amor e transparência com os filhos

SÃO PAULO - O Dia dos Pais é uma data comemorada em dupla na casa dos cabeleireiros Vasco Pedro da Gama, de 44 anos, e Dorival Pereira de Carvalho Júnior, de 52. Casados há 23 anos, eles são os pais de Theodora e Helena, irmãs de 14 e 4 anos.

Gama conta que ter filhos sempre foi um objetivo do casal, que mora em Catanduva, no interior paulista. O que eles não imaginavam é que adotariam, sem saber, duas irmãs. "Quando adotamos a Theodora, voltamos para a fila e a Helena tinha 9 meses. A fisionomia era parecida e, quando fui buscar as informações sobre a mãe biológica, acabamos descobrindo."

Gama conta que as filhas nunca sofreram preconceito e sua vida mudou completamente após a paternidade. "A visão muda e você pensa mais no próximo. Os planos mudam, preciso fazer tudo pensando nelas. Ser pai é acompanhar o crescimento. É um amor que não tem como explicar."

Além da data, os terapeutas Luc Bouveret, de 53 anos, e David Arzel, de 42, vão celebrar a recuperação de Tancrède, de 11 anos. O garoto foi diagnosticado com leucemia neste ano e, no dia 29, fez um transplante de medula. "Para mim, ser pai é poder dar sua vida a qualquer segundo para seu filho. Ser pai é oferecer tudo para seus filhos, mas é também ser pai da humanidade e oferecer tudo para os que precisam", diz Bouveret.

Iguais. O garoto é filho biológico do casal, assim como Elzear, de 4 anos. Ambos foram gerados na mesma barriga de aluguel. Bouveret diz que a relação da família tem como base o amor, a união e a transparência. "Somos uma família unida e sempre fomos transparentes na escola ou em qualquer lugar. Não nos sentimos diferentes de ninguém, somos todos iguais."