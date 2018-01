Gay gasta R$ 827,61 por dia na parada

Os homossexuais são um público cobiçado pela indústria do turismo. Eles fazem de três a quatro viagens anuais e costumam gastar 30% a mais que os heterossexuais. Pesquisa da São Paulo Turismo (SPTuris) apontou que esses visitantes gastam em média R$ 827,61 por dia na semana da Parada do Orgulho LGBT.

Segundo especialistas do setor, esse público pode gastar mais com viagens porque os casais têm renda dupla e não têm filhos. "O dinheiro que os heterossexuais gastam com crianças e educação, por exemplo, os homossexuais podem usar em lazer", explicou Almir Nascimento, presidente da Associação de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat-GLS).

Além de maior poder aquisitivo, os gays podem viajar durante todo o ano. "Por causa das férias dos filhos, os heterossexuais se concentram em temporadas. Já os homossexuais têm maior disponibilidade e são clientes fiéis o ano todo", avalia Nascimento.

O diretor de Turismo e Entretenimento da SPTuris, Luiz Sales, afirma que esse turista tem outra característica: consumir com qualidade. "Eles costumam, por exemplo, comprar roupas e acessórios de grife."

De olho nesse público, a Prefeitura expande os serviços para o segmento. No mês passado, inaugurou a primeira Central de Informação Turística GLS, na Rua Frei Caneca, na Consolação. Para Sales, a cidade já é considerada receptiva para os gays por causa da oferta de entretenimento.

Destino. Mikonos, na Grécia, Ibiza, na Espanha, e Miami e São Francisco, nos Estados Unidos, são os destinos tradicionais de homossexuais. "São Paulo está se preparando muito bem para ser também um desses locais preferidos", ressalta Nascimento.

A Parada do Orgulho LGBT, que ocorre no domingo, vai atrair entre 400 mil e 420 mil visitantes. "A cidade ganha muito. O evento traz impacto econômico, além de ajudar a divulgar São Paulo", diz Sales.

O otimismo, no entanto, não é compartilhado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH). O presidente da entidade, Maurício Bernardino, conta que a taxa de ocupação dos cerca de 45 mil quartos da cidade fica em torno de 40% neste fim de semana, a mesma média do ano. "A Parada Gay não faz diferença na ocupação dos hotéis. Existe muito folclore que eles movimentam o setor. Eles costumam ficar na casa de amigos."

Não é o caso do professor universitário Osmar Penedo, de 42 anos, que pretende gastar até R$ 3 mil durante o feriado prolongado. "Além da estada, que já é uma coisa cara, acho que vou gastar um pouquinho indo nas lojas da Oscar Freire ou em algum shopping center", afirma o professor, que mora no Rio e acompanhou as duas últimas paradas.

Morador de Goiânia, o bancário Ricardo Vendramini, de 31 anos, chegou a São Paulo anteontem e apostou em economizar na hospedagem para ter mais dinheiro para alimentação e compras. "São Paulo é uma cidade maravilhosa de visitar." / COLABOROU TIAGO DANTAS

PROGRAMAÇÃO

ENCONTRO DE BLOGUEIROS E TWITTEIROS GAYS. AUDITÓRIO DA LIVRARIA CULTURA DO CONJUNTO NACIONAL, AVENIDA PAULISTA, 2.073, TELEFONE (11) 3170-4033. ENTRE 15H30 E 17H. GRÁTIS. HOJE.

10º PRÊMIO CIDADANIA EM RESPEITO À DIVERSIDADE. SESC POMPEIA. RUA CLÉLIA, 93. 19H. RETIRAR INGRESSO UMA HORA ANTES. GRÁTIS. HOJE.

GAY DAY. PLAYCENTER. RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 20, BARRA FUNDA, TELEFONE (11) 2244-7529. DAS 11H ÀS 21H.

R$ 39,90 (ANTECIPADO). AMANHÃ.

8ª CAMINHADA LÉSBICA. DA PRAÇA OSVALDO CRUZ ATÉ O BOULEVARD 9 DE JULHO. 12H. GRÁTIS. AMANHÃ.