Gaviões é a penúltima escola a desfilar no Anhembi Quatro vezes campeão do Grupo Especial do carnaval paulistano (1995, 1999, 2002 e 2003) e duas vezes vice (1994 e 2000), o Grêmio Gaviões da Fiel Torcida busca mais um título com o samba-enredo "Do mar das Pérolas e das Areias do Deserto à Cidade do Futuro. Dubai, o sonho do Rei Maktoum". A agremiação leva ao sambódromo do Anhembi toda a grandiosidade da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, conhecida por ser sua modernidade e futurismo, com enormes arranha-céus e largas avenidas.