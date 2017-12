Gaviões da Fiel traz Ronaldo Fenômeno para desfile no Anhembi

A Gaviões da Fiel entrou no Anhembi por volta das 23h15, com homenagem ao jogador Ronaldo Fenômeno. A escola levantou o público e trouxe celebridades como a apresentadora Sabrina Sato, que foi madrinha da bateria da escola.

O carro de Ronaldo foi o quinto a entrar na avenida. Ele trouxe amigos do jogador, modelos e um telão rodando fotos do craque com a camisa do Corinthians. O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches, também esteva presente e destacou a importância de uma figura tão importante no carnaval paulistano, que costuma ter bem menos celebridades do que no Rio de Janeiro. "O importante é fazer um grande desfile e mostrar para o Brasil que o carnaval de São Paulo esta crescendo", disse.

Dispersão. Quando chegaram à dispersão, os integrantes da bateria da Gaviões da Fiel jogaram as baquetas para o alto para celebrar o desfile da escola no Anhembi. Houve princípio de tumulto quando Ronaldo e Sabrina Sato saíram da avenida, pois os integrantes da escola permaneceram no local à espera dos dois, para conseguir fotos e autógrafos.

"Eu estou muito feliz. Vim representando a Bola de Ouro do Ronaldo. Acho que ele merece essa homenagem. A escola estava linda da avenida. Carnaval é uma festa de muito brilho, na qual todo mundo se veste e comemora", afirmou Sabrina.