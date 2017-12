Gaviões da Fiel se reuniu com MTST

SÃO PAULO - O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, afirmou nesta manhã, 15, que foi procurado pela torcida organizada Gaviões da Fiel para falar sobre as manifestações de hoje no entorno do Itaquerão. "Nosso objetivo não é chegar ao estádio para não haver provocação. Deixamos isso bem claro, inclusive para a torcida organizada do Corinthians que veio nos procurar. Nosso objetivo é chamar anteção para as nossas reivindicações", afirmou Boulos, nesta manhã, 15, durante a manifestação do MTST.

Ontem, por meio de nota no site oficial da torcida organizada, a Gaviões da Fiel convocou os torcedores para proteger o "patrimônio" do Corinhians. "Novamente existe a possibilidade de acontecer mais um protesto com a Copa do Mundo, amanhã (hoje), às 7h, em nosso estádio. Se for mesmo combinado, nós iremos para lá proteger o patrimônio da nação corinthiana." Ainda de acordo com a nota do torcida, "os gaviões não aceitarão nenhum tipo de protesto na casa da fiel torcida e vamos continuar em alerta, sempre para zelar e cuidar de nosso estádio". No final da nota, a torcida afirmar estar "de olho".