Gaviões da Fiel faz ensaio e Lívia Andrade brilha como rainha A escola de samba Gaviões da Fiel fez um ensaio para o Carnaval 2009 na terça-feira, 13. No ensaio, a modelo Lívia Andrade brilhou como rainha da bateria. O ensaio técnico foi feito na quadra da escola, no Bom Retiro. Foto: J.F. Diório/AE Neste ano, a escola leva à avenida o enredo O sonho comanda a vida,quando o homem sonha o mundo avança. - A fantástica velocidade da roda para evolução humana. É pura adrenalina! "Do limite de velocidade do homem sobre rodas ao fantástico mundo da Fórmula 1". Foto: J.F. Diório/AE Os desfiles do Carnaval 2009 de São Paulo acontecem nos dias 20 e 21 de fevereiro e a Gaviões da Fiel será a quinta escola a desfilar no sábado, dia 21.