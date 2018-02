Gato tenta entrar em presídio de Alagoas com brocas e serras presas ao corpo Agentes penitenciários do Presídio Desembargador Luiz de Oliveira Souza, em Arapiraca, a 127 km de Maceió, apreenderam um gato que tentava passar pelo portão da prisão levando presos ao corpo serras, brocas, fone de ouvido, cartão de memória, celular, baterias e carregador. O fato inusitado ocorreu na madrugada de terça-feira, momentos depois da virada do ano. O flagrante aconteceu na entrada principal do presídio.