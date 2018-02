Gate remove suposta bomba em Pedreira, no interior de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar (PM) foi acionada para remover uma suposta bomba, na madrugada desta sexta-feira, 29, no município de Pedreira, no interior de São Paulo. O artefato estava perto de um caixa eletrônico.

Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) chegou no local, na Praça Coronel João Pedro, no centro da cidade, por volta das 3 horas. A corporação constatou que o material estava com defeito interno e por isso não explodiu. O artefato foi recolhido e será levado para análise.