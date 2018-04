Gate recebe falsa denúncia de bomba no centro de SP

SÃO PAULO - O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, foi acionado para verificar uma denúncia de bomba na tarde desta terça-feira, 17, no Viaduto do Chá, perto da Prefeitura de São Paulo, no centro da cidade.

A equipe foi para o local às 12h55 e fez uma varredura na região. Os policiais não encontraram nenhum artefato explosivo no viaduto. Apenas uma mala com documentos foi achada próxima ao gradil que contorna a Prefeitura, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura.

A pessoa que fez a denúncia não foi identificada.