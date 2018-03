GATE é acionado por suspeita de bomba na zona sul de SP

SÃO PAULO - Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados, na manhã desta segunda-feira, 21, por causa de uma suspeita de bomba na zona sul de São Paulo.

A Polícia Militar foi informada por meio de uma denúncia anônima que um suposto explosivo teria sido deixado ao lado de um caixa eletrônico na Rua Desembargador Bandeira de Melo, em Santo Amaro. O GATE foi acionado as 4h40. Segundo a assessoria da PM, até as 11 horas uma equipe do GATE permanecia no local e ainda não havia confirmação se era uma bomba.

Notícia atualizada às 11h02.