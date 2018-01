Gate desarma bomba deixada em caixa eletrônico em SP

Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais(Gate), da Polícia Militar, foi acionada na manhã desta segunda-feira, 12, para desarmar um suposto artefato explosivo deixado por assaltantes em em caixa eletrônico no Jardim Novo Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

De acordo com informações preliminares da polícia, quatro homens tentaram explodir os caixas, instalados em um posto de gasolina, por volta das 5h. Os explosivos falharam e os assaltantes fugiram sem levar nada.

O artefato foi detonado no início da tarde pelo Gate no local do furto. O caso foi registrado no 47º DP, no Capão Redondo, mas nenhum suspeito tinha sido preso até esta tarde, segundo informações da polícia.